القنصل العام الإيراني في جدة يشكر المملكة العربية السعودية على تعاونها في إجراء الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة عن شكره للسلطات السعودية على تعاونها في إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في هذا البلد.

وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية الـ14 للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة، والتي أجريت بحضور المقيمين الإيرانيين والحجاج والمعتمرين الإيرانيين، وجهت القنصلية رسالة شكر وتقدير للسلطات السعودية.

وجاء في هذه الرسالة: "لحسن الحظ، فإن عملية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تبشر بتحسين العلاقات الثنائية وزيادة العلاقات الوثيقة بين البلدين".

كما أعربت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شكرها "على الدور البناء لوزارة الخارجية ومكتب وزارة الخارجية السعودية في مكة المكرمة (جدة) والمسؤولين الأمنيين والشرطة الدبلوماسية الذين وفروا بجهودهم الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة وآمنة".

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