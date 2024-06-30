البنك المركزي الإيراني يعلن زيادة عائدات النقد الأجنبي للبلاد بـمقدار 4 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أحدث احصائيات البنك المركزي الايراني تشير الى ان توفير العملة الأجنبية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الأشهر الثلاثة الماضية (ربيع العام الجاري) قد تجاوز 17.4 مليار دولار لافتاً إلى أن عائدات البلاد من النقد الأجنبي شهدت ارتفاعا بمقدار 4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب تقرير البنك المركزي فإن بيانات التجارة الخارجية تُظهر أنه في الأشهر الثلاثة الماضية (نيسان/أبريل ، ايار/مايو وحزيران /يونيو من عام 2024) وصلت عائدات البلاد من النقد الأجنبي الى 25.5 مليار دولار.

ولفت الى انه و خلال هذه الفترة نفسها ارتفع الميزان التجاري لإيران بنسبة 51.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلن البنك المركزي الايراني عن توفير 17 مليارا و417 مليون دولار من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والأدوية والسلع التجارية اعتبارا من بداية العام الجاري وحتى 28 حزيران/يونيو 2024. كما افاد بتخصيص 3 مليارات و975 مليون دولار من العملة للسلع الأساسية والأدوية.

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