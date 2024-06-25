بدء المفاوضات للإفراج عن موارد النقد الأجنبي لإيران في البحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب المفاوضات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الخمسين للبنك الإسلامي للتنمية في الرياض مع سلطات مصرف البحرين من أجل تحرير الموارد المحجوبة للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والبنوك الإيرانية الأخرى في البحرين، جرت بالأمس وقبل زيارة وزير خارجية البحرين إلى طهران، مفاوضات فعالة بين نائب مدير الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني ونظيره البحريني.

وفي هذه المفاوضات، أكد الجانبان على تحرير موارد النقد الأجنبي الإيرانية في البحرين، وهو ما ينبغي أن يتم على أساس فني وعلى أساس الاحترام المتبادل.

كما قام الجانبان في هذا اللقاء باستعراض أسباب وعوامل المشكلة وتحديد المعوقات القائمة وتقديم الحلول لإزالة المعوقات القائمة، ونأمل أن ستؤدي إلى النتائج قريبا وسيتم نشر الأخبار الجيدة.

واتفق الجانبان على أنه بعد المباحثات السياسية لوزير خارجية البحرين في طهران، ستستمر المحادثات المتخصصة بين البنكين المركزيين في البلدين. وتقرر أن تجرى هذه المحادثات في طهران أو المنامة خلال الأيام المقبلة وتستمر حتى التوصل إلى نتائج

والجدير بالذكر أن السبيل لاتخاذ الإجراءات القانونية من قبل البنك المركزي الإيراني في المحاكم الدولية لا يزال متاحًا وفقًا لقرار البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الأطراف يأملون في تحقيق النتيجة المرجوة بشكل أسرع من خلال المفاوضات وتقديم الحلول التقنية.

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