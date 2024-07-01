زيادة صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 30% تقريبًا خلال 3 أشهر سنويًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت إدارة الجمارك الإيرانية أن صادرات المنتجات المذكورة ارتفعت أيضًا بنحو 24 بالمائة من حيث الوزن.

كما صدرت إيران مليونا و562 ألف طن من المنتجات الزراعية بقيمة 684 مليون دولار منذ بداية العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار) إلى 20 مايو/أيار، مسجلة زيادة بنسبة 28 بالمئة في القيمة على أساس سنوي.

وصدرت البلاد نحو 1.260.000 طن متري من المنتجات الزراعية بقيمة 536 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن حيث القيمة، فإن أهم السلع الزراعية المصدرة خلال الفترة المذكورة هي التفاح بقيمة 96.3 مليون دولار، والفستق المقشور بقيمة 74.1 مليون دولار، والبطيخ بقيمة 73.8 مليون دولار، والطماطم الحقلية بقيمة 50.3 مليون دولار، والطماطم الدفيئة بقيمة 44.7 مليون دولار.

وتشير الإحصائيات إلى أن المواد الزراعية تشكل نحو 6.66 بالمئة من الوزن الإجمالي و8.53 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات إيران في نفس الفترة من العام الجاري.

قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة التابعة لمجلس الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، إن قيمة صادرات إيران من المنتجات الزراعية والغذائية زادت بنسبة 22.5 بالمئة في السنة التقويمية الإيرانية السابقة (المنتهية في 19 مارس).

وبحسب روح الله لطيفي، تمكن المنتجون الإيرانيون من تصدير ما قيمته 6.3 مليار دولار من المنتجات المذكورة في العام المذكور.

وكما ورد، شكلت المنتجات الغذائية الزراعية 12.8% من إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد في العام السابق.

وكان العراق الوجهة الأولى للمنتجات الغذائية الزراعية الإيرانية في هذا العام، حيث استورد ما قيمته 1.986 مليار دولار من المواد المذكورة. واستحوذت الجارة العربية على 31.5 بالمئة من إجمالي صادرات المنتجات الغذائية والزراعية من إيران.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، حيث استوردت ما قيمته 751 مليون دولار من المنتجات المذكورة، تليها روسيا بقيمة 521.5 مليون دولار.

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