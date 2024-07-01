لقاء منتخبی إيران وقطر في صدارة أهم تصفيات كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن حفل قرعة الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة آسيا، أقيم الأسبوع الماضي في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتعرفت المنتخبات الحالية على منافسيها.

وبناء على القرعة، ستتنافس الفرق في ثلاث مجموعات على النحو التالي:

المجموعة أ:

إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قيرغيزستان، كوريا الشمالية

المجموعة ب:

كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عمان، فلسطين، الكويت

المجموعة ج:

اليابان، أستراليا، المملكة العربية السعودية، البحرين، الصين، إندونيسيا

وناقش الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 6 مباريات مهمة في هذه الجولة، وهي في غاية الأهمية.

إيران - قطر

وسيكون اللقاء بين إيران وقطر في هذه المجموعة بمثابة تكرار لمباراة نصف نهائي كأس أمم آسيا 2023. وتستضيف إيران منتخب قطر في مباراة الذهاب على ملعب آزادي في طهران. قطر، التي دافعت بنجاح عن لقبها القاري بفوزها على الأردن 3-1، تواجه الآن تحدي التأهل لكأس العالم لأول مرة من خلال التصفيات وليس كمضيف. وحقق رجال مارك لوبيز خمسة انتصارات وتعادل سلبي أمام أفغانستان في الجولة الثانية وسيعتمدون مرة أخرى على معز علي وأكرم عفيف لتحقيق نتائج جيدة في الجولة الثالثة.

وذلك في سياق أن المنتخب الإيراني حقق أربعة انتصارات وتعادلين في الجولة الثانية ليصبح أول منتخب في مجموعته ويأمل في تكرار نتائجه الجيدة في الجولة الثالثة. ولا شك أن الجماهير الإيرانية ستدعم الفريق بشكل كامل في المباراة ضد قطر.

/انتهى/