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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٦ م

ملك البحرين يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

ملك البحرين يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ملك البحرين أكد برقيته أن مملكة البحرين تتطلع وتحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على اساس التعاون مع إيران وتعزيز العلاقات معها خدمة لمصالح الشعبين الايراني والبحريني.
/انتهى/

رمز الخبر 1946221

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