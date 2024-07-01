خلال خمسة اشهر .. حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا يبلغ 2.3 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي تظهر أن تجارة إيران مع هذا البلد وصلت إلى مليارين و300 مليون دولار خلال خمسة أشهر من العام الجاري. وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم التبادل التجارة بين إيران وتركيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 2 مليار و189 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، فقد ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الأشهر من يناير إلى مايو 2024 بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت مليار و340 مليون دولار.