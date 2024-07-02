كنعاني: الصمت أمام جرائم الصهاينة مرفوض ومدان في محكمة الضمير الإنساني والمحكمة الالهية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ردا على الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة، على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X: الآلام والمعاناة التي لحقت بالفلسطينيين وسكان قطاع غزة لا توصف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الجهات الداعمة لكيان الاحتلال في استمرار هذه الجرائم الفظيعة لا تقل عن مسؤولية الكيان المذكور، وأكد: ولكن الصمت واللامبالاة امام جرائم ووحشية الكيان الصهيوني بعيدة كل البعد عن المسؤولية الإنسانية والأخلاقية. وهي مرفوضة ومدانة في محكمة الضمير الإنساني وفي المحكمة الإلهية.

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