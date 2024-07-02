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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٣ م

ان نشبت حرب شاملة بين حزب الله واسرائيل فندعم حزب الله بكل الوسائل المتاحة

ان نشبت حرب شاملة بين حزب الله واسرائيل فندعم حزب الله بكل الوسائل المتاحة

أعرب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن رأيه باحتمال نشوب حرب شاملة بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني.

أفادت وكالة مهر أنه أكد كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان: في حال نشوب حرب واسعة النطاق بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني، هناك إمكانية توسيع نطاق الحرب إلى المنطقة بأكملها وبمشاركة دول مثل إيران.

وأكد: إذا بدأ النظام الصهيوني حرباً شاملة على لبنان، فلن يكون أمام إيران خيار سوى دعم حزب الله بشكل شامل وبكل الوسائل الممكنة.

تجدر الإشارة إلى أنه سرت في الأيام الأخيرة شائعات حول بدء حرب واسعة النطاق من قبل النظام الصهيوني ضد حزب الله اللبناني بهدف إزالة التهديدات من الجبهة الشمالية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946057

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