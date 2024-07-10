بزشكيان يهنئ فوز منتخب الوطني الايراني لكمال الأجسام بالبطولة الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الإيراني الجديد في رسالة تهنئه: "إن فوز رجال كمال الأجسام الإيرانيين المتحمسين بلقب البطولة في المسابقات الآسيوية بحصولهم على 15 ميدالية ذهبية و6 فضية و4 برونزية يظهر مدى جدارة وكفاءة الرياضيين الإيرانيين والتي كانت دائما سببا في رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الآسيوية والعالمية".

وأكد رئيس المنتخب: "أهنئ المجتمع الرياضي في البلاد والشعب الإيراني بهذا النجاح والبطولة، وأسأل الله عز وجل أن يستمر نجاح رياضيينا الإيرانيين الأحباء في المحافل الدولية".

وفي ختام يومين من المنافسة المثيرة في البطولة الآسيوية لكمال الأجسام في مدينة أولانباتار بمنغوليا، فاز المنتخب الإيراني لكمال الأجسام بالبطولة بحصوله على بمجموع 24 ميدالية (14 ذهبية و6 فضية و4 برونزية).

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