مصر تمتلك شبكة دفاع جوي روسية هي الأقوى والأكثر تعقيدا في العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تمتلك مصر مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي حديثة وقديمة، تعمل معا بنظام التكامل المدمج.. وتعمل مجموعة رادارات الإنذار المبكر للمسح الجوي لمختلف الارتفاعات والنطاقات ويمكن لبعضها التقاط الأهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة، ومعها المراقبة بالنظر (أنظمة كهروبصرية وحرارية) ليلا ونهارا.

كما يمتلك الجيش المصري منصات صواريخ ومدفعية مضادة للطائرات، من مختلف الطرازات والأنواع وبمختلف المديات والطبقات وتعمل أكثر من منصة على نفس المدى بهدف تحقيق التكاملية بين منصات الصواريخ بحيث تحمي المنصات نفسها بنفسها، ما يتيح توفير صواريخ المنظومات الأغلى والبعيدة لأهداف أكثر قيمة.

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