المناظرة الاخيرة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية...اليك ابرز ما دار الحديث عنه

كانت موضوع المناقشة، التي بدأت عند الساعة 21.30، القضايا الاقتصادية وحلولهما لها.

بزشكيان: افتخر بالشهيد سليماني

وقال بزشكيان خلال هذه المناظرة التلفزيونية: "انه قد فهم كلامي في المناظرة السابقة حول شخصية الشهيد اللواء قاسم سليماني سوءا، بينما انا اعتبر الشهيد سليماني مفخرة وطنية وشوكة في أعين الأعداء ورمزا لمحاربة الظلم"، مضيفا: "كان الشهيد سليماني بطلاً حارب الظلم في الخارج وكان عونا للمظلومين في الداخل، بغض النظر عما إذا كانوا يرتدون الحجاب أم لا، أو سواء كانوا متدينين أم لا".

وردا على سؤال مذيع الجلسة حول قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان، اوضح بزشكيان: "سانفذه كقانون في البلاد"، مضيفا: "سنتحدث مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ومجلس الأمن القومي وسنتوصل إلى رؤية ولغة مشتركة'.

وأكد على ضرورة توسيع الحوار مع الأطراف الأخرى لرفع العقوبات عن إيران في محاولة لمساعدة الاقتصاد، وتابع: "لن يكون الأمر بهذا النحو، ان لن تفي أمريكا بالتزاماتها، واننا نفي بالتزاماتنا"، مضيفا: "لن أدخل في الحديث (حول الاتفاق النووي) بخيار واحد فقط".

بزشكيان: لم تتمكن أي حكومة من النمو داخل القفص

وتابع المرشح الاصلاحي: "لم ولن تتمكن أي حكومة عبر التاريخ من النمو والازدهار داخل القفص، وعلينا أن نتفاعل ونتبادل مع دول المنطقة من أجل النمو والازدهار، ومن ثم مع الدول الأخرى".

وشدد: "لا بد من اختلاف الخيارات والاستعانة بالخبراء والنخب والتنسيق والتفاعل ونتيجة لذلك الأطر القانونية"، مبينا: "لا اقول انا سأرفع جميع العقوبات أم لا، بل هذا حوار؛ ذلك يعتمد على ما نقدمه وما نحصل عليه، والقضية الاهم هو مسألة الارادة لحل مشكلتنا مع العالم".

جليلي: اتأسف على بزشكيان الذي يصف ايران بـ"القفص"

وقال المرشح الاصولي سعيد جليلي خلال هذه المناظرة التلفزيونية: "اتأسف للسيد بزشكيان الذي يصف ايران بالقفص رغم انها قادرة على اكبر قدر ممكن من التعامل مع العالم"، مضيفا: 'انتم تعطون الامتيازات للطرف الآخر وهذه هي طريقتكم الوحيدة ...جماعتك هي التي كانت تحكم البلاد منذ 40 عاما، ماذا فعلتم خلالها؟!"

ودافع جليلي عن السياسة الخارجية التي اعتمدها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وقال إن توسيع العلاقات مع الجيران والدول الأفريقية والآسيوية هو وسيلة لتحييد العقوبات.

وتابع جليلي إن الدول الغربية تدين بالكثير لإيران عندما يتعلق الأمر بالعقوبات وخطة العمل الشاملة المشتركة، مشددا على أن حكومته ستجبر الدول الغربية المتنمرة على رفع العقوبات بنفسها من خلال تحييد تأثير العقوبات.

وخاطب جليلي بزشكيان وصرح: "انت تريد ان تشكّل الولاية الثالثة لحكومة روحاني .. ارقامك خاطئة لانك لاتعرف المباحث التخصصية وهذه مصيبة".

جليلي لبزشكيان: یحيط وزراء خاتمي وروحاني بك

قال المرشح الاصولي سعيد جليلي مخاطبا مسعود بزشكيان: "كل من يحيطك هم وزراء ومدراء حكومتي خاتمي وروحاني .. السيد ظريف ورغم اداءه الضعيف موجود في حملتك الانتخابية".

وقال سعيد جليلي: "انت تريد ان تصبح رئيسا وتستمر بالقول انك ستبحث عن حل للمشاكل الراهنة .. متى ستبحث؟ ايها الشعب! على المرشح ان يكون قد درس كل المشاكل والازمات وان يحمل حلولا عملية لها ليبدأ بتنفيذها فورا".

وتابع: "عليك (بزشكيان) محاسبة الطرف الآخر لعدم وفائه بالتزاماته، وليس القول إنك ستضغط على الداخل لتقديم المزيد من التنازلات للطرف الأجنبي"، مبينا: "على الرغم من العقوبات، هناك الكثير من الفرص وإمكانات النمو".

وقال جليلي: "يجب أن تكونوا استباقيين في مواجهة العقوبات، وليس سلبيين"، مضيفا: "لم تقدم خطة لنمو البلاد أو لرفع العقوبات. أنت تعتقد أن هناك طريقا مسدودا، لكنني أعتقد لا يوجد طريق مسدود."

وقال جليلي: "أنت (بيزشكيان) لا تقدم أي حل للعقوبات. حلك الوحيد هو تقديم المزيد من التنازلات. لقد قدمت كل التنازلات ولم تحصل على شيء في المقابل، وما زلت لم تقدم حلاً".

وأضاف أنه "يجب أن نجعل الطرف الآخر يندم على فرض العقوبات الاقتصادية ويجعل استمرارها مكلفا وهذا يتطلب تخطيطا وجهدا".

وقال جليلي في قسم آخر من تصريحاته: "بسبب الاتفاقية التي كتبها السيد ظريف، لم يكن بإمكانك حتى تقديم شكوى إلى الولايات المتحدة عندما انسحبوا من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وحول سياسته بشأن السكن، قال المرشح الاصولي: "اسعار السكن في حكومة روحاني تضاعفت بمقدار "عشرة" أضعاف ولم يتم توفير الاراضي حينها لانشاء الوحدات السكنية .. حكومة رئيسي حلّت هذه المشكلة، وعلى الحكومة القادمة ان تبدأ فورا ببناء السكن".

بزشكيان: جليلي يكذب امام الشعب

صرح المرشح الاصلاحي مسعود بزشكيان بشأن ما قاله جليلي حول الاشخاص المحيط به: "جليلي يكذب على الشعب علنا وامام الشاشة وبكل سهولة .. طريقي هو طريق مولاي الامام علي ولا اتبع أي حزب".

وأضاف: "سبب الوضع الحالي (في البلاد) هو المديرين غير الأكفاء وعديمي الخبرة وغير المؤهلين"، مضيفاً: "ألتزم بالسعي حتى لا تقلق أي أسرة إيرانية على أطفالها".

وانتقد بزشكيان برامج المقدمة من قبل جليلي وقال: "لماذا لم تنفذوا هذه الخطط والحلول التي تتحدث عنها خلال حكومة السيد رئيسي؟. نحن ضد تدخل الحكومة في الاقتصاد وفي الانتاج وفي البورصة .. سنعيد الهدوء والاستقرار الى البورصة من خلال عدم وضع القوانين الآنية .. سنستفيد من الخبراء المعنيين ونستعين بهم لتحقيق اهدافنا الاقتصادية".

وأشار مسعود بزشكيان الى ان التضخم في حكومة السيد رئيسي تجاوز الـ 40% كحد أدنى وهو الأسوأ على الاطلاق، وهؤلاء يعدوكم بكثير من الامور لكنهم لاينفذون.

وقال المرشح الاصلاحي: "اوضاع السكن في حكومة الشهيد رئيسي كانت سيئة وفشلت في تنفيذ وعودها بانشاء مليون وحدة سنويا .. وعدت بخفض التضخم الى دون العشرة بالمائة لكنها فشلت .. طهران ستواجه أزمة في المياه مستقبلا، وكارثة حقيقية تنتظرها ان لم يتم معالجة الأمر سريعا".

وتابع بزشكيان قائلا إن "التدخل الحكومي يجلب كارثة على سوق الأوراق المالية والسوق والمنتجين. ما نقوم به فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية هو إعادة الاستقرار والأمن إليه. لن نعوض عجز ميزانية الحكومة من سوق الاسهم."

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