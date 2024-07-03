رفع دعوى جنائية لمن عطل إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين هيئة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية، عن شكره للإيرانيين في الخارج لحضورهم في مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الايرانية الجمعة الماضية، كما ادان الأعمال الإجرامية والشنيعة التي ارتكبها عدد قليل من الأشخاص بهدف تعطيل عملية الانتخابات في بعض الدول.

وأعلن غريب آبادي عن رفع قضايا جنائية في المحاكم الدولية ضد هؤلاء الاشخاص الذين ارادوا تعطيل عملية الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج

وأوضح: "لأي شخص إيراني أو غير إيراني متواجد في الخارج قام عن طريق إهانة وتهديد وضرب أبناء الوطن وإثارة الرعب بينهم، ومنع تواجد الإيرانيين الذين يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج، بحسب التقارير ومعلومات وزارة الخارجية، يتم رفع قضية جنائية ضدهم ومعاقبتم.

يذكر ان الجمعة الماضي، وخلال عملية اجراء الدورة الرابعة العشرة للانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج، قام بعض الاشخاص المعارضة مع الثورة والجمهورية الاسلامية والشعب الايراني باعمال موذية ضد من شارك في الانتخابات الرئاسية.

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