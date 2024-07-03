ما موقف مجلس صيانة الدستور من مرشحي الانتخابات؟!

أفادت وكالة مهر للأنباء أن طحان نظيف صرح في حوار خاصر مع قناة العالم الاخبارية ان هذا الامر لا ينحصر بإيران، فهناك الكثير من الدول التي تعمل على مطابقة مشاريع القوانين التي تقرها البرلمانات مع دستور البلاد، تحت عناوين وتسميات مختلفة مثل محكمة الدستور او المحكمة العليا وغيرذلك.

واوضح ان مجلس صيانة الدستور يتكون من 12 عضوا، وهم 6 فقهاء يتم يتعيينهم من قبل قائد الثورة، و6 خبراء قانونيون يتم اختيارهم من قبل مجلس الشورى وباقتراح من رئيس السلطة القضائية.

واكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف ان مجلس صيانة الدستور هو الجهة الوحيدة المخولة تقديم التفسير لمواد دستور البلاد، مضيفا ان المهمة الاخرى الاساسية لمجلس صيانة الدستور هو الاشراف على الانتخابات في ايران ، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية او انتخابات مجلس الشورى الاسلامي او مجلس خبراء القيادة.

وتابع طحان نظيف ان مجلس صيانة الدستور يتولى دراسة أهلية المرشحين للانتخابات ويبت فيها ويقرر بشأنها، موضحا ان الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون من بين الرجال المعروفين بالالتزام الديني وان يكون ايراني الاصل، ومديرا ومدبرا وكفوءا ويتمتع بحسن السمعة، ولا يكون من اصحاب السوابق.

/انتهى/