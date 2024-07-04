مخبر: العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا غيرت معادلات القوة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني بالإنابة محمد مخبر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقيا وتناقشا مع بعضهما البعض على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان بعد ظهر اليوم الخميس.

تأكيد مخبر على التجارة الحرة بين ايران وأوراسيا

وفي هذا اللقاء، وإذ ثمن المخبر رسائل التعزية والمواساة التي أرسلتها حكومة وشعبا روسيا إثر فقدان الرئيس الشهيد آية الله رئيسي، وصف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بأنها عميقة واستراتيجية وثابتة، وأشار إلى دور وتأثير هذه العلاقات القوية على التطورات العالمية قال: اليوم، غيرت العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا معادلات القوة في العالم وتحدت النظام الظالم القائم على الأحادية.

وتابع القائم بأعمال الرئيس بإحياء ذكرى الرئيس الشهيد وتمجيد جهوده في مجال تعزيز العلاقات مع دول الجوار وقال: الشهيد رئيسي مع النهج التحولي في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعطاء الأولوية لتطوير العلاقات مع الجيران، فصل جديد في العلاقات بين طهران وموسكو، لن يستفيد منه البلدان فحسب، بل المنطقة والعالم أيضًا.

وبالإشارة إلى التعاون المتوسع بين إيران وروسيا، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة، أكد مخبر على ضرورة الإسراع في استكمال الأسس القانونية للتعاون الشامل بين البلدين والموافقة عليها وتنفيذها.

وكان تعزيز التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، ومتابعة وتنفيذ الممر الشمالي الجنوبي، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، من النقاط المهمة الأخرى التي وردت في كلمة مخبر في اللقاء مع الرئيس الروسي.