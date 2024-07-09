إنتاج إيران من النفط سیبلغ 4 ملايين برميل يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار تقديم معلومات حول إنتاج النفط الإيراني، أعلن وزير النفط جواد أوجي أن الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني ستصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العام الايراني الحالي.

وأضاف اوجي: "من خلال الاعتماد على القدرة المحلية، تمكنت الحكومة من زيادة إنتاج النفط والغاز وزيادة الطاقة التكريرية للبلاد وتحقيق طفرة في إنتاج المنتجات البتروكيماوية".

وأوضح وزير النفط: "صادرات إيران من النفط ومكثفات الغاز الطبيعي وغيرها من المنتجات النفطية والبتروكيماوية زادت 3.5 مرات، حيث بلغت قيمتها من 10 مليار و800 مليون دولار في 2019 إلى 36 مليار دولار في 2024".

/انتهى/