تايوان ترصد 36 طائرة عسكرية صينية في محيطها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم العثور على 26 طائرة أخرى، تضم مقاتلات وطائرات نقل وطائرات بدون طيار، رُصدت بعد الساعة 6:55 صباحا (22:55 بتوقيت غرينتش).

وقد وضعت الصين، التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، المزيد من القوة العسكرية في الدولة الجزيرة المستقلة.

وقد زادت الصين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وذكرت بكين أنها لن تتخلى أبدا عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، إذا لزم الأمر.

وتأتي الزيادة الأخيرة في النشاط العسكري في أعقاب تنصيب الزعيم التايواني لاي تشينغ تي في 20 مايو/أيار الماضي، والذي تعتبره بكين "انفصاليا خطيرا".

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