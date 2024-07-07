الرئيس الكوبي مهنئا بزشكيان: هافانا تتطلع لتعزيز التعاون مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس الكوبي في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا): نهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسًا لإيران.

واكد إرادة بلاده في مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين هافانا وطهران، واضاف: نحن واثقون من أن الشعب الإيراني سيواصل طريقه في مسار السلام والازدهار.

وتم انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا تاسعًا للجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الشعب الإيراني بعد فوزه بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الدورة الرابعة عشرة للرئاسة الإيرانية.

ولغاية الان بعث الكثير من رؤساء وقادة الدول التهاني للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان لفوزه في انتخابات الرئاسة.

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