مفتي روسيا يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع "مجلس شورى المفتين لروسيا"، جاء في هذه الرسالة الموجهة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشکیان : باسم خمسة وعشرين مليون مسلم في روسيا، وباسم رجال الدين الاسلاميين في البلاد، وبالأصالة عن نفسي اتقدم لفخامتكم بكل اخلاص بالتهاني القلبية بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية إيران الإسلامية.

و أضاف مفتي روسيا : ان علاقات الصداقة وحسن الجوار بين روسيا وإيران تمتد جذورها الى تاريخ طويل، والتعاون المثمر والمتعدد الأوجه بين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا يجسد رغبتنا المشتركة في وحدة الأمة الاسلامية في العالم، وفي نفس الوقت يعمل على تعزيز العلاقات البناءة بين الدول لصالح شعوبنا الصديقة.

وتابع الشيخ راوي عين الدين : أتمنى لكم من كل قلبي التوفيق في منصبكم الرفيع من أجل خدمة وتحقيق احتياجات وتطلعات الشعب الإيراني وتعزيز مكانة جمهورية إيران الإسلامية سلميا على الساحة الدولية.