قارئ ايراني يحرز المركز الثالث في المسابقة الدولية للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز القارئ و ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد مصطفى حسيني المركز الثالث في فرع التلاوة من المسابقة الدولية للقرآن الكريم في روسيا التي اختتمت مساء أمس الأحد.

وفي هذه المسابقة التي نظمها مجلس شورى المفتين لروسيا في موسكو حصل ممثلا تركيا و مصر على المركز الأول و الثاني على التوالي.

ويذكر أنه لم تقام هذه المسابقات لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا، وقبل ذلك كان قد احرز القراء الايرانيين أمير لعل وموسى معتمدي وأمين بويا المركز الأول في الدورات السابقة لهذه المنافسات.

/انتهى/