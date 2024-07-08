قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جان لوك ميلونشون، زعيم “الجبهة الشعبية الجديدة” ومؤسس حزب “فرنسا الأبية”، إن على رئيس الوزراء المقبل أن يتوافق مع رئيس البلاد على الاعتراف بدولة فلسطين في أسرع وقت ممكن.

أما رئيسة الكتلة النيابية للحزب ماتيلد بانو فقالت إنه سيتم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسبوعين المقبلين.

وفاز ائتلاف الأحزاب اليسارية، "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث حصل على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية للبلاد، بحسب البيانات النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.

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