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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٧ ص

بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين.. خارجية الإحتلال تستدعي سفير أرمينيا 'للتوبيخ'

بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين.. خارجية الإحتلال تستدعي سفير أرمينيا 'للتوبيخ'

استدعت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي سفير أرمينيا في تل أبيب "للتوبيخ" وذلك بعد ساعات على إعلان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "استدعينا السفير الأرميني لتوبيخه بشدة بعد اعتراف بلاده ب‍فلسطين".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان على موقعها الإلكتروني اعتراف يريفان رسميا بدولة فلسطين.

وكتبت في بيانها: "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

وأضافت: "لقد دأبنا من مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين. نحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

واختتمت الخارجية الأرمينية بيانها: "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".

/انتهى/

تصنيف :

أهم الأخبار فلسطین أسيا و الباسفيك الاحتلال

رمز الخبر 1945674

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