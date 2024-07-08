معرض "إيران بيفكس 2024" الدولي التاسع يبدأ أعماله في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، حضر حفل تدشين المعرض رئيس الدائرة الاقتصادية في مكتب القائد علي آقا محمدي ونائب وزير العمل والتعاونيات والرعاية الاجتماعية صحبة الله رحماني ونائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة مهدي برادران وصناعيون.

هذا وتقوم حوالي 138 شركة محلية وأجنبية من 10 دول بعرض أحدث منتجاتها وإنجازاتها في مجالات الصنابير الصحية ومعدات المطبخ والحمامات والساونا والجاكوزي والخدمات ذات الصلة.

ويهدف معرض (بيفكس) إلى توفير منصة مناسبة لعرض أحدث المنتجات في صناعة الأنابيب والتجهيزات والآلات والمعدات ذات الصلة والصمامات والمضخات والمرشحات من خلال خلق بيئة للتفاعل بين الناشطين المحليين والأجانب ودعم المنتجين، والنخب والناشطين في هذه الصناعات. وسيقام بما يتماشى مع التميز الاقتصادي ويساعد على تنمية الصادرات غير النفطية.

وسيقدم المشاركون في هذا المعرض منتجاتهم وابتكاراتهم وأحدث إنجازاتهم. وحتى الآن أعلنت الجمعيات والاتحادات ذات العلاقة بهذه الصناعة دعمها وحضور وحداتها الفاعلة في هذا المعرض.

انطلق المعرض في 8 يوليو ويستمر حتى 11 يوليو 2024.

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