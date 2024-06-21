وزير الطاقة الإيراني يعلن استعداد بلاده للتعاون مع قيرغيزستان في مجال إنتاج الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة الايراني "علي أكبر محرابيان" اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الرابع لوزراء طاقة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في لقاء مع طلای بک ایبرایف وزير الطاقة القيرغيزي، في إشارة إلى التقارب بين ثقافتي إيران وقيرغيزستان: إن مستقبل التفاعلات بين إيران وقيرغيزستان واضح ونعلن استعدادنا لأي نوع من التعاون.

وفي معرض تعريفه بإمكانيات إيران في الاحتياطيات الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط والغاز، أضاف وزير الطاقة: في مجال الكهرباء تنتج إيران حوالي 360 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنوياً.

وذكر محرابيان أنه في مجال صناعة الطاقة (صناعات الكهرباء والنفط والغاز) فنحن دولة غنية بالتكنولوجيا ونقدم الخدمات للعديد من البلدان.

وأشار إلى أن سد راغون ومحطة الكهرباء بارتفاع 350 مترا يعد أكبر سد في العالم، مذكرا: في ذلك المشروع تنفذ 5 شركات إيرانية الأجزاء الرئيسية من العمل، والشركات الإيرانية مستعدة لتنفيذ مشاريع في قيرغيزستان، وخاصة الكهرباء.

وفي هذا اللقاء، أشار طلاي بك إيبرايف، وزير الطاقة القيرغيزي، إلى أن إيران لديها القدرة على توريد النفط والمنتجات النفطية، ونحن على استعداد للتعاون في هذا المجال لدينا 13% من قدرة هذه المحطات تنتج المياه ولديها القدرة على إنتاج 142 مليار كيلووات من الكهرباء.

وأشار إلى إنشاء مشروع ضخم باعتباره أكبر مشروع في آسيا الوسطى في قيرغيزستان وذكر: يجري تنفيذ هذا المشروع بقدرة 1860 ميجاوات وارتفاع السد 256 مترا ويبلغ إجمالي استثمارات هذا المشروع 4.5 مليار دولار.

وأعلن عن التعاون مع إيران في مشاريع الطاقة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء محطة للطاقة النووية وتوريد تكنولوجيا النفط والبترول.

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