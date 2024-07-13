اللاعب الايراني مهدي طارمي ينضم الى انتر ميلان رسميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نادي انتر ميلان في بيان له اليوم السبت.: "انه وقع المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا مع النيراتزوري حتى 30 يونيو 2027"، مضيفا: "وُلِد طارمي في الثامن عشر من يوليو عام 1992 في بوشهر، وهي مدينة ساحلية تطل على الخليج الفارسي. نشأ مهدي على مثال والده، علي شاه، لاعب كرة القدم المحترف. كان يقضي أيامه معه".

وتابع: "بدأ مسيرته في أوروبا، وتحديدًا في الدوري البرتغالي الممتاز. أولاً، أمضى عامًا في ريو آفي، حيث أنهى الموسم 2019/20 كأفضل هداف في الدوري البرتغالي الممتاز، ثم انضم إلى بورتو. وصل مهدي إلى مستويات جديدة لا تصدق، على مدار أربعة مواسم، سجل 91 هدفًا وفاز بالدوري وكأس السوبر البرتغالي (مرتين) وكأس البرتغال (ثلاث مرات) وكأس الرابطة البرتغالية".

وأوضح: "كما ظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/21، وهو الموسم الذي شهد تسجيله لركلة مقصية ضد تشيلسي، وبفضل ذلك الهدف الرائع، فاز بجائزة هدف الموسم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وختم: "يعتبر مهدي طارمي أول إيراني في تاريخ إنتر ميلان، أصبح مهدي شخصية بارزة بالنسبة لإيران، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق في 11 يونيو 2015. وقد سجل 50 هدفًا في 85 مباراة مع بلاده، التي مثلها في نهائيات كأس العالم 2018 و2022. والجدير بالذكر أنه سجل هدفين ضد إنجلترا في قطر".

ويعتبر مهدي طارمي، ثاني صفقات إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضمه لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي، بعد نهاية عقده مع نادي نابولي.

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