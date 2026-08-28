وزير الدفاع: غيّرنا معادلات القوى في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد إبن الرضا، القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، قال، في معرض تأكيده على تغيير معادلات القوى في المنطقة، إن إيران أثبتت في الميدان أن عصر الضربات الانتقامية، والغزوات من وراء المحيطات، وتهديد الشعوب، قد ولّى.

وأضاف العميد إبن الرضا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غيّرت في الميدان معادلات القوى في المنطقة، وأثبتت أن التهديد والغزوات من مسافات بعيدة لا تستطيع تغيير حقائق الميدان.

وأشار إلى بعض التضخيمات الإعلامية والعروض الإعلامية، وقال إن العروض الإعلامية المضحكة لا تغير حقيقة الميدان والطرف المنتصر.

وشدد القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة على التاريخ الإيراني العريق، وقال: اقرأوا تاريخ إيران الذي يمتد لآلاف السنين لتعلموا أنه يجب التحدث مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام.

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