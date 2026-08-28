من الدوحة إلى تيانجين؛ نظرة التاريخ إلى فتيات وشباب الكرة الطائرة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الاتحاد الإيراني للكرة الطائرة، أن ثلاثة منتخبات وطنية إيرانية، هي منتخب السيدات ومنتخب تحت 17 سنة ومنتخب الرجال، ستواجه اليوم في ثلاث نقاط من العالم منافسيها، كما سيتوجه منتخب الكرة الطائرة الشاطئية إلى بطولة آسيا.

وبناءً على ذلك، يلتقي منتخب إيران للكرة الطائرة للسيدات، بعد تألقه في بطولة آسيا للسيدات 2026 وتصفيات بطولة العالم والأولمبياد في تيانجين، الساعة 10:30 صباحاً، منتخب إندونيسيا. وفي حال فوزهن في هذه المباراة، ستصعد لاعبات الكرة الطائرة الإيرانيات لأول مرة في التاريخ إلى المراكز الأربعة الأولى في آسيا، وهو إنجاز يعتبر أحد أهداف الاتحاد الإيراني للكرة الطائرة حتى عام 2028.

ومن جهة أخرى، يلتقي منتخب إيران تحت 17 سنة، الساعة 5:30 مساءً، في نصف نهائي بطولة العالم، منتخب الأرجنتين، وفي حال الفوز، سيصعد لأول مرة إلى نهائي العالم، ليضمن الميدالية الفضية، ويخوض في اليوم الأخير للفوز بأفضل لون من الميداليات.

أما منتخب إيران للكرة الطائرة للرجال، الذي يقيم معسكراً خارجياً في موسكو، فيخوض آخر مبارياته الودية التحضيرية قبل بطولة آسيا، ليواجه للمرة الثانية فريق دينامو موسكو، الذي يضم معظم لاعبي المنتخب الروسي، وذلك بعد يومين من التدريب في موسكو، ليتوجه يوم الاثنين إلى اليابان في أفضل الظروف وبأتم الجاهزية.

وفي الوقت نفسه، تتوجه المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية مساء اليوم إلى الصين للمشاركة بجدارة في بطولة آسيا وتصفيات الأولمبياد، ثم ستخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2026.

وقد يكون اليوم يوماً حلماً للكرة الطائرة الإيرانية. ومع ذلك، حتى لو تعرض أي من المنتخبات الوطنية للخسارة، فمن دون أي مبالغة، لن ينتقص ذلك من قيمتها، لأنها حتى هذه اللحظة أثبتت عظمتها وجدارتها في الكرة الطائرة الآسيوية والعالمية.

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