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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ م

إيران الخامسة عالميا في انتشار المقالات العلمية حول النانو

إيران الخامسة عالميا في انتشار المقالات العلمية حول النانو

أعلنت "الهيئة الوطنية لتطوير تقنيات النانو والمايكرو"، أن إيران احتلت المرتبة الخامسة عالميا من حيث انتشار المقالات العلمية ذات الصلة بهذه التقنيات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الهيئة الوطنية لتطوير تقنية النانو، أنه بحسب موقع "ويب أوف ساينس"، فقد حققت إيران المركز العالمي الخامس في مجال تكنولوجيا النانو بحسب عدد المقالات المنشورة.

وأضافت هذه اللجنة الوطنية، أن مبيعات الشركات الايرانية الناشطة في مجال تكنولوجيا النانو، ازدادت 50 ضعفا خلال السنوات الاربع الماضية.

ووفقًا لمعايير اتحاد القادة العلميين في إيران، فقد تم تصنيف ما يبلغ 97 مقالًا في مجال النانو تكنولوجيا من إيران، على قائمة أفضل المجلات العلمية عالميا خلال العام 2023.

وفي الفترة ذاتها ايضا، سجل منحى صادرات المنتجات النانو تقنية في ايران، 3 اضعاف زيادة مقارنة بالعام الذي سبقه.

رمز الخبر 1946357

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