48 دولة تتقدم بطلب شراء منتجات تكنولوجيا النانو الإيرانية من بينها العراق وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه اعلن نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، تعد تطوير سوق تكنولوجيا النانو أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير تكنولوجيا النانو في إيران. إن التوسع في تصدير هذه المنتجات وإيجاد طريق للأسواق الخارجية واكتشاف أسواق جديدة سيساهم في تنوع سلة صادرات البلاد واستدامة الشركات النشطة في مجال تكنولوجيا النانو.

وتعد صناعة النانو واحدة من المجالات التكنولوجية التي مرت بعملية نمو وتطوير بشكل جيد في إيران، لهذا السبب، فإن تقديم هذه المنتجات عالية الجودة المصنوعة في إيران إلى العالم والدول الأخرى تعد ضرورة وهدفًا مهمًا يسعى إليه نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة.

ويسعى المقر الرئيسي لتطوير تقنية النانو لدخول المنتجات الى الاسواق العالمية.

ووفقا للإحصاءات التي قدمها المقر، فقد تمكنت الشركات في مجال تكنولوجيا النانو من تصدير منتجاتها بقيمة 62 مليون دولار في عام 2021 بنسبة 53 ٪ مقارنة بالعام الماضي.

وقامت شركات تصنيع تكنولوجيا النانو بتصدير منتجاتها إلى 48 دولة في عام 2021. تعد تركيا والعراق من أهم الدول التي تستقبل منتجات تكنولوجيا النانو الإيرانية، وقد سجلت الشركات القائمة على المعرفة صادرات يزيد عن 10 ملايين دولار إلى هذين البلدين.

ومن بين أهم الزبائن لهذه المنتجات نستطيع ان نشير الى روسيا، الهند، كازاخستان، أمريكا، إنجلترا، منغوليا، باكستان،....

/انتهى/