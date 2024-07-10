غزة ... عشرات الشهداء بقصف مدرسة ومفاوضات الصفقة تستأنف اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على القطاع، حيث استشهد 4 أطفال جراء قصف على منزل بمخيم النصيرات، كما نسف الاحتلال مباني سكنية شمال المخيم.

ومع احتدام المعارك في مدينة غزة، أعلنت كتائب القسام تدمير 4 دبابات وإيقاع قوتين إسرائيليتين بين قتيل وجريح في حي الشجاعية، وبثت صورا لعملية قنص جندي إسرائيلي في حي تل الهوى.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف قوة إسرائيلية راجلة في تل الهوى.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من وحدة ماجلان خلال معارك في وسط قطاع غزة.

وسياسيا، من المقرر أن يتوجه رئيسا الموساد والشاباك ومسؤول ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي للدوحة للمشاركة في المفاوضات، وقال وزير الثقافة الإسرائيلي إنهم مستعدون لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة.

/انتهى/