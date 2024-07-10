إقامة ملتقى "الطفل الرضيع" العالمي في إيران و45 دولة

وقال داود منافي بور، خلال حضوره المؤتمر الصحفي اليوم الاربعاء، إن الشعية سيحيون في محرم ذكرى استشهاد علي الأصغر (ع)، نجل الإمام الحسين (ع) في إيران و45 دولة.

اليوم العالمي لعلي الأصغر(ع) يروي ويصور ذروة الظلم والتوحش واللانسانية التي مارسها آل أمية ضد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه قبل أكثر من 1300 عام.

علي الأصغر هو الابن الأصغر للإمام الحسين (ع) وزوجته السيدة رباب (ع). تتجمع الأمهات في هذا الحدث بأطفالهن الرضع لإظهار التعاطف مع السيدة رباب (س).

ويقام هذا الحدث سنويا في عدد من الدول، بما في ذلك إيران والهند وباكستان والعراق والمملكة العربية السعودية وتركيا وأفغانستان.

يُعقد هذا الملتقى منذ عام 1982، وفي السنة الأولى، عُقد حدث واحد فقط في المهدية بطهران.

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