الرئيس الايراني المنتخب يزور عائلة الشهيد رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان منزل الشهيد آية الله رئيسي وأجرى محادثة وثيقة مع زوجته وعائلته مساء الخميس.

وفي هذا اللقاء الودي، ثمن الدكتور بزشكيان، في معرض تكريمه لاسم وذكرى الرئيس الشهيد، جهود الدكتور رئيسي القيمة التي لا تنسى في سبيل خدمة الشعب وتقدم البلاد.

وفي هذا اللقاء، أوردت الدكتورة جميلة علم الهادي، قرينة آية الله رئيسي، في كلمتها بعض صفات الرئيس الشهيد وجهوده في خدمة الشعب وإعلاء اسم الثورة الإسلامية، وأكدت على ضرورة مواصلة مسيرة خدمة الشعب الإيراني العزيز.