قائد الثورة الاسلامية بعزي بوفاة اب للشهيدين في فترة الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب آية الله الخامنئي، في برقية، عن تعازيه بوفاة ابي الشهيدين الحاج السيد جواد حجازي.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية خطابا لإبن السيد جواد حجازي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة حجة الإسلام، السيد الحاج سيد علي أصغر حجازي، دامت توفيقاتك

أتقدم بالتعازي لكم ولوالدتك الكريمة والإخوة الكرام واعضاء الاسرة وأصدقاء وزملاء المرحوم السيد الحاج سيد جواد حجازي رحمه الله في وفاة والدكم الجليل المجاهد المخلص وأبو الشهيدين.إ

ن جهوده قبل الثورة وخدماته الواسعة والمستمرة في عهد الجمهورية الإسلامية أعمال ثمينة تنال الفقيد الرحمة والمغفرة من الله.

السيد علي الخامنئي

12يوليو 2024