بزشكيان يؤكد استمرار التعاون بين إيران وسريلانكا

وبحسب وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس السريلانكي رانيل فيكير مسينغي، هنأ في اتصال هاتفي بعد ظهر الثلاثاء، الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية وحصوله على ثقة الأمة الإيرانية.

وقال رئيس سريلانكا أثناء تكريمه ذكرى فقيد الرئيس الراحل آية الله سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان: إن خسارة الدكتور رئيسي كانت حزينة ومؤسفة للغاية لحكومة سريلانكا وأمتها، ونأمل أن يمكننا تحقيق الأهداف التي حددتها حكومة الرئيس الراحل مع فخامتكم

كما أعرب الرئيس الايراني، المنتخب في هذه المحادثة الهاتفية عن امتنانه للاتصال ورسالة التهنئة التي بعث بها رئيس سريلانكا، كما أعرب عن شكره لتعاطف ومواساة حكومة وأمة هذا البلد بعد استشهاد الرئيس ووزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: إن إيران وسريلانكا تجارب ناجحة للغاية ولها قيمة في التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الخدمات الفنية والهندسية في بناء المشروع الضخم متعدد الأغراض لسد ومحطة طاقة أومايا، و نأمل أن نتمكن من اتخاذ خطوات لتعزيز هذا التعاون في الحكومة الجديدة.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات القيمة للغاية التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الشهيد إلى سريلانكا، أكد بزشكيان على جهود الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل كامل.