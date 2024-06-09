مخبر: الشهيد رئيسي كان يعمل ليل نهار لخدمة الناس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام محمد مخبر اليوم الاحد بزيارة منزل الشهيد رئيسي، معرباً عن تعازيه لأسرته، معددا بعض خصائص وأبعاد شخصية الرئيس الشهيد، معتبرا حرصه على خدمة الشعب أهم وأبرز سماته وقال: "ملحمة حضور الناس في تشييع جثمان الشهيد آية الله رئيسي أظهر مدى شعبيته وقبوله بين الناس، وأظهر أنه لا يوجد عمل صالح في نظر الناس أفضل من خدمة وإطاعة قائد الثورة الاسلامية".

وشدد الرئيس الايراني المؤقت أن الشهيد رئيسي لم يعرف ليل نهار لخدمة الشعب وحل مشاكل البلاد، مضيفا: "انه كان يهدأ عندما يحضر بين الناس للتعامل مع مطالبهم أو مشاهدة ثمار الخطط والمشاريع من اجل رفاهية الناس".

وتابع مخبر أن من السمات المميزة للشهيد رئيسي رغبته في تحقيق العدالة، وقال: "أصر الشهيد رئيسي على تحديد المشاكل عن كثب واتخاذ الإجراءات لحلها ميدانيا، وفي هذا الصدد قام برحلات عديدة إلى مناطق مختلفة من البلاد، وبالطبع كانت أولويته السفر إلى المحافظات الأقل ازدهاراً، لكن رغم ذلك فإن تركيزه على القضايا الكبرى للبلاد لم يجعله يهمل أبداً التعامل مع مشاكل الناس البسيطة والعرضية".

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