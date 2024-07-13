وزير الصناعة والتجارة الايراني يؤكد على اهمية تطوير العلاقات التجارية مع السعودية

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان عباس علي آبادي خلال لقائه مع عبد الله بن سعود العنزي سفير السعودية في طهران، اعرب عن أمله في تطوير العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، مؤكدا على اهمية التفاعلات التجارية بين البلدين في المجال الصناعة.

وقال وزير الصناعة والتجارة الايراني في هذا اللقاء: "تتمتع إيران والسعودية بالعديد من المزايا النسبية واقتصاد مزدهر ومبدع يمكنهما من تحديد ومتابعة المشاريع المشتركة مع بعضهما البعض".

وشدد علي آبادي على تنفيذ التفاهمات المتبادلة وتطوير وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات باستخدام القدرات والإمكانات المشتركة للبلدين.

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