سفير روسيا لدى طهران: الغرب غير مستعد لحوار جاد مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير روسيا في إيران قال في تصريحات صحفي له: "تمضي موسكو قدماً انطلاقاً من أن الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان سيواصل المسار الذي رسمته الحكومة الإيرانية السابقة".

وأضاف أليكسي ديدوف: "في المستقبل القريب، سيتم الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وتابع: "إن التصرفات الأخيرة للأوروبيين وموافقتهم على البيان المناهض لإيران في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن الغرب غير مستعد للتوصل إلى حل وسط مع إيران".

وأكد سفير روسيا لدى طهران: "ليست إيران، بل الغرب هو الذي الايستعد لإجراء حوار جدي مع إيران حول تطبيع العلاقات".

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