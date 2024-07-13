كنعاني يناقش مع نظيرته الروسية الآراء حول تعزيز التعاون الإعلامي بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد استعرض الطرفان في هذا الاجتماع بعض أبعاد العلاقات الودية والبناءة بين البلدين في المجال الثنائي، وناقشا وتبادلا الآراء بشأن تعزيز التعاون الإعلامي والعام والدبلوماسية الثقافية بين البلدين.

ويستضيف الاتحاد الروسي، بصفته الرئيس الدوري لمجموعة بريكس، هذا العام من خلال عقد فعاليات مختلفة في مختلف المجالات المواضيعية، مسؤولي الدول الأعضاء، للتشاور في اتجاه تطوير التعاون الشامل بين دول مجموعة بريكس.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد وصل إلى روسيا يوم الخميس بهدف المشاركة في اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في هذا الاجتماع الذي استمر يوما واحدا والذي عقد يوم الجمعة في موسكو وناقش المتحدثون باسم دبلوماسية دول بريكس دور وسائل الإعلام في تعزيز المكانة الدولية لبريكس، وناقشوا إنشاء منصة إعلامية مشتركة وآلية التغطية الإعلامية لقمة بريكس في أكتوبر 2024 وغيرها من المسائل ذات الاهتمام.

وعلى هامش هذه القمة التقى كنعاني أيضا وتحدث مع نظيره من البرازيل والإمارات العربية المتحدة.

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