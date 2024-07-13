فيديو...الرئيس الايراني المنتخب يستقبل رئيس هيئة الاركان المسلحة وقادة حرس الثورة والجيش والشرطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمد باقري والقائد العام لحرس الثورة، اللواء حسين سلامي والقائد العام للجيش، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع، العميد محمدرضا اشتياني والقائد العام للشرطة العميد أحمدرضا رادان مع الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

القوات المسلحة تستعد لمساعدة الحكومة الجديدة

وقال اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عقب لقائه الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان: "إن القوات المسلحة بالإضافة إلى واجبها الرئيسي في الدفاع عن ارض الوطن واستتباب الأمن، تقف الى جانب الحكومة الجديدة بكل قوتها وتحترم الحكومة، كما كان الحال في الحكومات السابقة".

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "إن القوات المسلحة تقف إلى جانب الحكومة في كافة المجالات حيث يمكن التعاون ومساعدة الحكومة في النهوض بشؤون شعبنا العزيز ووطننا".

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