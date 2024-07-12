بزشكيان: الصين وروسيا وقفتا إلى جانب إيران في أوقات صعبة وان علاقاقتنا معهما استراتيجية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني المنتخب في مقال له لصحيفة "طهران تايمز" اليوم الجمعة: "الصين وروسيا وقفتا إلى جانبنا في الأوقات الصعبة، ونحن نقدر بشدة هذه الصداقة".

وأضاف بزشكيان: "اتفاقيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الصين هي بمثابة خريطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين وهي معلما هاما في بناء "شراكة استراتيجية" متبادلة المنفعة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع بكين ونتحرك نحو نظام عالمي جديد".

وأضاف: "في عام 2023، لعبت الصين دورًا رئيسيًا في تسهيل تطبيع علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية"، مبينا: "الاتفاقية مع الصين هي نقطة تحول نحو شراكة متبادلة ورابحة ونحن مستعدون لتعزيز التعاون في إطار النظام العالمي الجديد".

كما اشار الى العلاقات الوثيقة بين طهران وموسكو وقال: "إن روسيا حليفتنا الاستراتيجية وسوف تلتزم حكومتي بتوسيع وتعزيز التعاون بيننا"، مؤكدا: "إننا نسعى جاهدين من أجل السلام لشعبي روسيا وأوكرانيا، وستكون حكومتي على استعداد لتقديم الدعم النشط للمبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف".

وختم بقوله: "سأواصل إعطاء الأولوية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع روسيا، وخاصة في أطر مثل مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".



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