كنعاني: الصهاينة لا يعترفون بأي خط أحمر لتعويض هزيمتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا ناصر الكناني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: إطلاق صواريخ على مخيمات اللاجئين في منطقة المواصي والمناطق الغربية لمدينة خان يونس. جنوب قطاع غزة، رغم إعلانها مناطق آمنة، هي الجريمة الأحدث في سلسلة جرائم الكيان الصهيوني في قتل الأطفال، والتي تستمر بالصمت القاتل للمحافل الدولية، في ظل الحصار. المساعدات العسكرية الواضحة للنظام الأمريكي، نتيجة تعاون بعض الحكومات مع السلوك الأوروبي المراوغ والمخادع.

وأضاف: لقد أظهر الصهاينة مرة أخرى وبوحشية أنه من أجل تعويض الهزائم التي تعرضوا لها في ساحة المعركة مع المقاومة، فإنهم لا يعترفون بأي خط أحمر إنساني وأخلاقي تجاه السكان العزل في قطاع غزة.