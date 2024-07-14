بزشكيان: تعزيز الوحدة والتماسك والتسامح هو الحل للمضي قدما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان لدى استقباله جمعا من ممثلي الأعراق والمذاهب ان الخلافات والتنافر، سيؤديان إلى ابتعاد عامة الناس عن الدين، لذلك فان السبيل للمضي قدما في الامور وتحقيق اهدافنا، يكمن في تعزيز الوحدة والتماسك والتسامح.

واضاف ان ما قاله خلال حملته الانتخابية حول ارساء العدالة للاعراق والمذاهب لم يكن شعارا، بل اننا في بداية هذا المشوار، وان العنصر الضروري لسلوك هذا المسار، هو المزيد من التعامل والحوار وسنسعى لعقد اجتماعات اوسع معكم وممثلي جميع العرقيات والمذاهب في البلاد.

واكد انه يؤمن بان بناء البلاد وانمائها، لا يتحققان في ظل الخلافات والمواجهة، مضيفا ان كان خلاف فيما بيننا ولا نستطيع ايجاد التناغم، فان من يتضرر هم الشيعة واهل السنة على السواء.

واوضح بزشكيان انه سيعقد في اول فرصة اجتماعا واسعا مع حشد اكبر من العرقيات والمذاهب.