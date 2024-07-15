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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص

القائد العام للجيش الايراني يلتقي الرئيس المنتخب

القائد العام للجيش الايراني يلتقي الرئيس المنتخب

التقى القائد العام للجيش الايراني، اللواء عبدالرحيم موسوي مساء الاحد مع الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القائد العام للجيش بالرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وأكد قائد الجيش خلال حضوره في مكتب الرئيس المنتخب على استعداد ومرافقة الجيش الكامل للتعاون مع الحكومة المقبلة في اطار تنفيذ السياسات العامة للنظام وتلبية مطالب الشعب.

كما أعلن اللواء موسوي عن جهوزية قواته للتفاعل مع الحكومة المقبلة والاستفادة من قدرات الجيش العديدة والقيمة في طريق بناء إيران الإسلامية.

وأكد بزشكيان بدوره خلال هذا اللقاء على أهمية دور القوات المسلحة في تحسين قدرات البلاد الدفاعية والردع امام الأعداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1946520

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