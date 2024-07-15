بزشكيان: المناصب ليست للتفاخر بل لخدمة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه القى الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان اليوم الاثنين، كلمة في مراسم احياء ليلة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام في مرقد الامام الخميني(رض) بجنوب طهران.



وقال الرئيس المنتخب في كلمته: 'لدينا مبدأ باسم الحق العدالة، وقد قام الإمام الحسين (ع) لاقامة نفس العدل والحق".



وأضاف بزشكيان: "إذا لم نقيم الحق بين مجتمعات والأمم والأعراق فإن ما نفعله من أجل الحسين(ع) هو مجرد بكاء ولا غير".



واشار الى الواجبات التي تكون على عاتق المسؤولين في البلاد وقال: "إذا تصرفنا نحن المديرون والمسؤولون على اساس الحق والعدالة، فمن المستحيل أن يشعر الناس بالاستياء والشكوى منا في المجتمع".



وشدد الرئيس المنتخب ان المناصب الدنيوية ليست للتباهي والتفاخر، بل انما هي لخدمة الناس، مضيفا: "إذا أردنا أن نكون من بين الناجين يوم القيامة، فعلينا أن نتعامل مع الناس بالعدل والإنصاف".



وأكد بزشكيان: "يجب أن نتعامل الناس بالرحمة، ونتجنب الصراعات على مصالحنا الشخصية، وإذا عملنا من أجل الحق، فسنعمر بلادنا وسيرضى الناس عنا".

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