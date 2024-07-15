جمهورية أذربيجان تعيد فتح سفارتها في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استأنفت سفارة جمهورية آذربيجان في طهران عملها بعد انقطاع دام اكثر من سنة.

اعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، انه عقب المفاوضات بين هذا البلد والجمهورية الإسلامية الإيرانية، استأنفت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران عملها.

وبحسب إعلان وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، عاد السفير والطاقم الدبلوماسي الاذربيجاني إلى إيران خلال اليومين الماضيين.

هذا وتلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بلعب دور فعال في استقرار وأمن منطقة القوقاز، وفي هذا الاتجاه تؤكد على تطوير علاقاتها مع دول المنطقة المذكورة.

وإن جمهورية أذربيجان، إحدى الدول المهمة في منطقة القوقاز، لديها الكثير من القواسم المشتركة مع إيران في نواحٍ عديدة. وشهدت العلاقة بين طهران وباكو الكثير من التقلبات عقب الحادث الذي وقع في سفارة جمهورية أذربيجان، والتي وصلت إلى نهايتها بمتابعة وجهود الطرفين لحل المشكلة.

وفي هذا الصدد، كان قد أعلن مجتبى ديميرجي لو مساعد الوزير والمدير العام لأوراسيا بوزارة الخارجية عن إعادة افتتاح سفارة جمهورية أذربيجان في طهران قريبا.

وصرح ديميرجي لو أنه سيتم إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان في إيران في الأيام المقبلة وسيبدأ سفير هذا البلد أنشطته: نتوقع أن يحدث ذلك في غضون 15 إلى 20 يومًا القادمة.

واشار مدير عام أوراسيا بوزارة الخارجية إلى أن سفير إيران لدى جمهورية أذربيجان لم يتم تعيينه بعد، وقال: إن عملية تعيين السفير هي عملية طويلة، لذلك يجب تعيين الحكومة القائمة أولا ثم تعيين السفير.

ولفت إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين إيران ودول المنطقة من حيث التاريخ والحضارة والثقافة والدين والعرق والمصالح المشتركة في المجالين الإقليمي والدولي، وأوضح: بالطبع أي حكومة في إيران مهتمة بتنمية الصداقة بين البلدين.

وقال هذا المسؤول بوزارة الخارجية: نتوقع أن تولي الحكومة الرابعة عشرة أيضًا اهتمامًا خاصًا لهذه المنطقة .

/انتهى/