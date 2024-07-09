الخارجية الايرانية تعلن عن إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان في طهران خلال الايام القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بلعب دور فعال في استقرار وأمن منطقة القوقاز، وفي هذا الاتجاه تؤكد على تطوير علاقاتها مع دول المنطقة المذكورة.

وإن جمهورية أذربيجان، إحدى الدول المهمة في منطقة القوقاز، لديها الكثير من القواسم المشتركة مع إيران في نواحٍ عديدة. وشهدت العلاقة بين طهران وباكو الكثير من التقلبات عقب الحادث الذي وقع في سفارة جمهورية أذربيجان، والتي وصلت إلى نهايتها بمتابعة وجهود الطرفين لحل المشكلة.

وفي هذا الصدد، أعلن مجتبى ديميرجي لو مساعد الوزير والمدير العام لأوراسيا بوزارة الخارجية عن إعادة افتتاح سفارة جمهورية أذربيجان في طهران قريبا.

وأعلن ديميرجي لو أنه سيتم إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان في إيران في الأيام المقبلة وسيبدأ سفير هذا البلد أنشطته: نتوقع أن يحدث ذلك في غضون 15 إلى 20 يومًا القادمة.

واشار مدير عام أوراسيا بوزارة الخارجية إلى أن سفير إيران لدى جمهورية أذربيجان لم يتم تعيينه بعد، وقال: إن عملية تعيين السفير هي عملية طويلة، لذلك يجب تعيين الحكومة القائمة أولا ثم تعيين السفير.

مشيراً إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين إيران ودول المنطقة من حيث التاريخ والحضارة والثقافة والدين والعرق والمصالح المشتركة في المجالين الإقليمي والدولي، وأوضح: بالطبع أي حكومة في إيران مهتمة بتنمية الصداقة بين البلدين.

وقال هذا المسؤول بوزارة الخارجية: نتوقع أن تولي الحكومة الرابعة عشرة أيضًا اهتمامًا خاصًا لهذه المنطقة .

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