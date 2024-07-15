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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥٢ م

الحكومة الايرانية: إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان كانت نتيجة نهج الشهيد رئيسي في الدبلوماسية

الحكومة الايرانية: إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان كانت نتيجة نهج الشهيد رئيسي في الدبلوماسية

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي ان إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان كانت نتيجة نهج الشهيد رئيسي في الدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان نتيجة لدبلوماسية الرئيس الايراني الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي.

وقال بهادري جهرمي اليوم الاثنين: "مع إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، آتى النهج الذي اتبعه الشهيد رئيسي في الدبلوماسية ثمارها، والذي تابعه القائم باعمال رئيس الجمهورية الدكتور مخبر ووزارة الخارجية.

وشدد المتحدث ان الحكومة ستواصل النهج الخدمي للشهيد رئيسي حتى اللحظة الأخيرة.

يذكر انها اعلنت وزارة خارجية جمهورية آذريجان عن إعادة فتح سفارتها في طهران وعودة الموظفين والمسؤولين في السفارة الى اعمالههم.

/انتهى/

رمز الخبر 1946531

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