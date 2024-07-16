المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية يفوز ببطولة أسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة المصارعة الرومانية لناشئة آسيا في تايلاند.وفي الختام تمكن كل من المصارعين الإيرانيين " أمير كاظمي " للوزن 48 كغم، و" مهدي غلاميان " للوزن 62 كغم، و" إسماعيل نبوي " للوزن 68 كغم من الحصول على الميدالية الذهبية، فيما تقلد " أبو الفضل الظهیري " للوزن57 كغم و أمير حسين بختيارنجاد للوزن 85 الميدالية الفضية.

کما احرز بنيامين رستکار وأمير حسين علواني على الميدالية البرونزية في اوزان 44 كغم و 75 كغم.

وفي ترتيب الفرق، حصدت إيران البطولة برصيد 170 نقطة وجاءت منتخبات أوزبكستان بـ 169 نقطة وكازاخستان بـ 154 نقطة، والهند بـ 137 نقطة وقرغيزستان بـ 126 نقطة في المراكز من الثاني إلى الخامس.

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