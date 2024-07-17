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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ ص

وزير العمل: حطم الرقم القياسي للبطالة في فصل الربيع

وزير العمل: حطم الرقم القياسي للبطالة في فصل الربيع

قال وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية بحسب ما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني، تم كسر الرقم القياسي لمعدل البطالة في الربيع  حیث وصل الی 7.7

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال سيد صولت مرتضوي يوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الحكومة بين الصحفيين: بحسب إعلان مركز الإحصاء الإيراني، تم كسر معدل البطالة القياسي في الربيع ووصل إلى 7.7. وهناك فرق 0.1 بين إعلان البنك الدولي ومركز الإحصاء الإيراني، ومبلغه 6.7.

وأضاف وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية أن معدل البطالة بين الشباب انخفض في 19 محافظة ووصل إلى رقم واحد في 26 محافظة أخرى. وفي باقي المحافظات حيث يبلغ معدل البطالة من رقمين ويتراوح بين 10 و12. ومعدل البطالة لدى هذه المحافظات مرتفع للغاية، لكنه آخذ في الانخفاض. وانخفض معدل البطالة بين الخريجين بنسبة 5%، كما انخفض عدد العاطلين عن العمل.

وتابع: في حكومة الشهيد رئيسي كان هدفنا وضع معدل البطالة عند 6 وإيصاله إلى 6.9.

/انتهى/

رمز الخبر 1946592

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