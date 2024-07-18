بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان اكثر من 3 مليارات دولار سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن حاكم مدينة تايباد (شمال شرق) مهدي شيردل ان حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان عن طريق حدود دوغارون يبلغ اكثر من 3 مليارات دولار سنويا وهذا مؤشر على العلاقات الاقتصادية الجديدة بين البلدين.

واضاف شيردل اليوم الخميس اثناء زيارة عدد من مسؤولي محافظة فارس لمنفذ دوغارون البري ان دوغارون يشكل اهم مركز اقتصادي لايران مع افغانستان، اذ ان السلع الايرانية المصدرة تلبي احتياجات السوق الافغاني البالغ 30 مليون نسمة.

واوضح ان الفا و 200 شاحنة ايرانية وافغانية تتردد يوميا عبر حدود البلدين.

ويقع منفذ دوغارون الحدودي ومنطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة على بعد 18 كليومترا عن مدينة تايباد وهو متاخم لافغانستان، ويعد واحدا من المنافذ الاقتصادية المميزة الخمسة للبلاد.

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